Ultiman a tiros a dos personas en Chilchota, Michoacán 

Ultiman a tiros a dos personas en Chilchota, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 17:53:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chilchota, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombre fueron asesinados a balazos cuando viajaban a bordo de su camioneta en la carretera Zamora-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Carapan, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a más de un año de prisión a exalcalde de San Juan del Río, Durango por el delito de peculado
Helados con sabor a muerte: aseguran 10 kilos de estupefaciente ocultos en un inocente carrito de helados en Michoacán
Turista se salva de perder la vida ahogado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Ultiman a tiros a dos personas en Chilchota, Michoacán 
Más información de la categoria
Helados con sabor a muerte: aseguran 10 kilos de estupefaciente ocultos en un inocente carrito de helados en Michoacán
Vuelve Harfuch a Michoacán esta semana, adelanta Segob
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Comentarios