Ultiman a tiros a dos personas en Chilchota, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 17:53:07

Chilchota, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombre fueron asesinados a balazos cuando viajaban a bordo de su camioneta en la carretera Zamora-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Carapan, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.