FGEQ investiga muerte de una mujer en colonia Colinas de Santa Cruz de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 15:03:55
Querétaro, Querétaro, 23 de noviembre del 2025.- La madrugada de este domingo, elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron a un lote baldío, en la colonia Colinas de Santa Cruz, en donde se localizó el cuerpo sin vida de una mujer.

Fue en inmediaciones de un salón de eventos, en donde se realizaba un concierto de rock, en donde se realizó el hallazgo por parte de vecinos de la zona.

A decir por ellos, ella habría sido asesinada por su ex pareja sentimental, y quien al verse descubierto, se habría refugiado en un domicilio, desconociéndose si se realizó su detención.

La zona fue ampliamente acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes y se solicitó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo

