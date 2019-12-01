Pemex se deslinda de triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; aseguran no hay contrato de por medio con dueño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 13:27:55

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2025.- Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró en redes sociales que actualmente no mantiene ninguna relación contractual con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. ni Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., señaladas tras la polémica por el triunfo de Fátima Bosch Fernández en Miss Universo.

La petrolera también precisó que no tiene vínculo alguno con directivos del certamen y que la felicitación emitida hacia la ganadora respondió únicamente al entusiasmo social.

La controversia surgió luego de que circulara la versión de que México habría “pagado” por obtener la corona, tras revelarse un contrato ligado indirectamente a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo y padre de la ganadora.

Dicho convenio, por 745.6 millones de pesos, fue otorgado mediante concurso abierto a las mencionadas empresas para la construcción de ductos terrestres.

El contrato fue formalizado el 7 de febrero de 2023 y consideraba un plazo de ejecución de 328 días naturales, entre febrero y diciembre de ese año. El documento establece que cualquier irregularidad fiscal derivaría en la suspensión o rescisión del acuerdo.