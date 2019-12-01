Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos

23 de Noviembre de 2025
Zamora, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- Un saldo de tres personas sin vida fue el que dejó el choque de una patrulla de la Guardia Nacional, otros dos vehículos, una motocicleta y una bicicleta, hechos registrados en la avenida Madero Norte en el municipio de Zamora.

Al respecto se informó que fue este domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad en las inmediaciones del Puente de Palo Alto, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a los heridos además de confirmar la muerte de tres personas.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hicieron cargo de las  actuaciones correspondientes.

