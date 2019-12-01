Turista se salva de perder la vida ahogado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Un turista estuvo a punto de morir ahogado luego de que el mar lo arrastrara, elementos de Protección Civil lo rescataron, mientras se encontraba disfrutando en playas de Lázaro Cárdenas.
Al respecto se informó que Rafael Espino R., de 32 años estaba nadando en Playa Azul.
En un momento determinado el hombre fue arrastrado mar adentro, situación por la que solicitaron auxilio.
Fueron elementos de protección civil quienes logró rescatar sano y salvo al turista.