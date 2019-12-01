Rigoberto “N”, Ángel de Jesús Michell “N”, Juan Enrique “N” y Francisco “N”: sentenciados por homicidio en Irapuato y Pénjamo

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó la obtención de sentencias condenatorias por el delito de homicidio en dos casos distintos registrados en los municipios de Irapuato y Pénjamo, ambos resueltos mediante procedimientos abreviados tras la integración de carpetas con evidencia sólida y análisis periciales concluyentes.

En el primer caso, un juez impuso nueve años de prisión a Rigoberto “N”, Ángel de Jesús Michell “N” y Juan Enrique “N”, al acreditarse su responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido en Irapuato.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de agosto de 2024, alrededor de las 00:28 horas, cuando los tres imputados descendieron de un vehículo para dirigirse hacia la víctima, quien se encontraba afuera de un inmueble ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, en la colonia Barrio de San José.

De acuerdo con la investigación, los agresores intentaron someter al hombre para subirlo a la fuerza al vehículo; al no conseguirlo, lo golpearon y posteriormente le dispararon con un arma de fuego, causándole la muerte. Tras huir, fueron ubicados mediante una persecución policial que culminó con su detención inmediata, asegurándose también un arma de fuego. Las pruebas del Ministerio Público y la aceptación de los cargos permitieron dictar la sentencia condenatoria.

En el segundo caso, la Fiscalía obtuvo también una pena de nueve años de prisión contra Francisco “N”, alias “El Quirós”, declarado responsable del homicidio de un hombre en la comunidad Los Gaona, en el municipio de Pénjamo.

La investigación establece que el 12 de marzo de 2025, alrededor de las 13:50 horas, la víctima y el sentenciado se encontraban en un camino de terracería conocido como La Brecha, donde iniciaron un forcejeo mientras ambos sostenían una carabina. Durante el altercado, Francisco “N” logró arrebatar el arma y posteriormente golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza y el rostro con la parte trasera de la carabina.

El hombre quedó inconsciente y fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció días después debido a un traumatismo craneoencefálico provocado por la agresión.

La Fiscalía destacó que en ambas causas penales los imputados aceptaron su responsabilidad luego de que el Ministerio Público presentara pruebas suficientes ante la autoridad judicial, lo que permitió la aplicación del procedimiento abreviado y la emisión de sentencias firmes por homicidio.