Ultiman a tiros a dos hombres en Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a dos hombres en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:24:00
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Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a balazos, se localizaron en la tenencia de Atécuaro, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una ranchería de la referida tenencia estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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