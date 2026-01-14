En 2026, 14 motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:44:42

Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Con base en reportes periódicos, en este 2026, son ya 14 motociclistas muertos en accidentes, en esta ciudad de Morelia, Enero: 2 muertos; Febrero: 1 muerto; Marzo: 2 muertos; Abril: 3 muertos; Mayo: 2 muertos; junio: 3 muertos; Julio: 1 muerto.

El recuento anual comienza con dos personas fallecidas en enero en distintos percances, el 1 de enero una motociclista murió al ser atropellada en la carretera Morelia-Salamanca; el 25 de enero en avenida Acueducto un motociclista murió, presuntamente al caer de su unidad.

El 9 de febrero en la avenida Morelos Norte, en la colonia La Soledad, un motociclista murió al chocar contra un árbol.

El 10 de marzo en dos percances igual número de motociclistas perdieron la vida, uno al derrapar en la avenida Periodiamo; el otro en la avenida C5, de Villas del Pedregal al chocar contra un camión.

El 20 de abril en un choque entre un vehículo y una moto, en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un motociclista murió; el 25 de abril un joven feneció en un hospital tras accidentarse en el libramiento Poniente y el mismo día en la carretera Chiquimitío-Torreón Nuevo un motociclista murió a derrapar con su vehículo.

El 14 de mayo, Pedro H., de aproximadamente 54 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Ducati, color negro con detalles en plata y rojo, con placa de circulación L9D47U, perdió la vida al accidentarse en el Libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

El 30 de mayo, en la tenencia de Santiago Undameo, José C., perdió la vida al accidentarse con su moto.

El 14 de junio, Luis Leonardo “N”, de 8 años de edad, murió al accidentarse con la cuatrimoto en que viajaba sobre la avenida Fray Antonio de San Miguel.

El 22 de junio, Fabián “N”, de 18 años murió al accidentarse con su moto, sobre la avenida Morelos Norte en el Centro.

El 23 de junio, en la avenida Acueducto, Paulina Fernanda “N”, de 26 años perdió la vida al chocar con su moto contra uno de los arcos.

El 9 de julio en el periférico a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres, un hombre murió tras ser chocada la moto en que viajaba por un vehículo.