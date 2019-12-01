Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán

Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 00:09:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 10 de julio de 2026.- Julio Meza Gaona, quien durante más de seis años encabezó la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y actualmente se desempeñaba como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, fue asesinado la noche del jueves 9 de julio durante un ataque armado registrado en una taquería de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado, el atentado ocurrió la noche del jueves sobre la avenida Acueducto en la colonia Chapultepec Oriente, y la víctima fue identificada como Julio Meza, exmando de la institución, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.

Tras el ataque, la FGE informó que desplegó de manera inmediata las acciones de investigación para esclarecer el homicidio y dar con el o los responsables. Asimismo, señaló que mantiene un operativo conjunto con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional para su localización y captura.

"La víctima fue identificada como Julio M., quien se desempeñó como Coordinador General de la Policía de Investigación de esta institución y actualmente era docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera", indicó la dependencia mediante un comunicado.

Julio Meza Gaona fue nombrado Coordinador General de la Policía de Investigación en junio de 2019 y permaneció al frente de esa corporación hasta noviembre de 2025, periodo durante el cual dirigió las labores operativas de los agentes investigadores en Michoacán, supervisando investigaciones ministeriales y el cumplimiento de órdenes de aprehensión. Tras dejar el cargo, fue incorporado al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, donde participaba en la formación y profesionalización del personal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del crimen ni han revelado detalles sobre la mecánica del ataque. Tampoco se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado señaló que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer mayor información sobre este hecho, considerado de alto impacto debido al perfil de la víctima y a su trayectoria dentro de la institución encargada de la procuración de justicia en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán
Muere motociclista tras ser arrollado por automovilista que huyó en el Periférico de Morelia, Michoacán 
Localizan los cuerpos de tres mujeres dentro de patrulla arrastrada por el río Atoyac
Realizan primer Operativo Enjambre en Tabasco; detienen a seis servidores públicos
Más información de la categoria
Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán
Apagones de CFE en Querétaro vulneran derechos humanos; no descartan amparo colectivo
Criptomonedas, el nuevo blindaje de la corrupción: Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
Pide Memo Valencia cárcel para quien promueva invasiones de predios
Comentarios