Sujeto vestido de payaso “Terrifier”, aterra colonias en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:51:45

Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- A través de redes sociales se ha dado a conocer el alistamiento de un sujeto vestido del payaso “Terrifier”, situación que ha alarmado y alertado a las ciudadanía y a las autoridades.

Al respecto, en redes sociales, se ha informado que este sujeto ha sido visto caminando por calles de las colonias Punhuato y Mil Cumbres.

Sin embargo solo se ha difundido un vídeo en el que se le ve tocando una puerta y luego huir del lugar, no se han reportado otros delitos aunque sí ha causado alarma y zozobra entre la ciudadanía.

Es de mencionar que pese a que se ha reportado a las autoridades, ni la Policía Morelia ni la Guardia Civil han emitido comunicados al respecto.