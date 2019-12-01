A proceso alcalde de Metepec por abuso de autoridad; se mantendrá en su cargo

A proceso alcalde de Metepec por abuso de autoridad; se mantendrá en su cargo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:32:18
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Metepec, Estado de México, a 10 de julio 2026.- Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.

Lo anterior, por los hechos del pasado 4 de junio, cuando se viralizó un video en el que se puede observar al edil, quien entró por la fuerza al Club Deportivo La Asunción, acompañado de varias personas con armas de fuego en donde presuntamente él y sus acompañantes agredieron a varios particulares.

No obstante, el juez de control resolvió que el presidente municipal de Metepec enfrentará su proceso penal en libertad y se mantendrá en el cargo.

Entre las medidas cautelares que se le aplicaron se encuentran acudir a firmar periódicamente ante el juzgado, la prohibición de acercarse al club deportivo y la restricción de contacto con las víctimas.

Por su parte, tras la audiencia, el munícipe aseguró que acatará la decisión judicial con respeto a las instituciones y ejercerá plenamente su derecho a la defensa para demostrar su inocencia.

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