Ultiman a tiros a árbitro amateur en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:11:24
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 3 de octubre 2025.- Un hombre que se presume era servidor público y que se desempeñaba como árbitro en sus ratos libres fue ultimado a balazos en el colonia Santa Elena Norte.

Según versiones extraoficiales la víctima terminaba de silbar un partido de fútbol en la zona de la deportiva la noche del jueves 3 de octubre, cuando repentinamente sujetos desconocidos le dispararon en varias ocasiones y se dieron a la fuga.

Mientras que en el lugar el masculino se desplomó tras recibir los disparos, por lo que personas que escucharon las detonaciones pidieron apoyo a las autoridades a través de la línea de emergencia 911.

Elementos policíacos y socorristas llegaron a la escena encontrando a la víctima sin signos vitales.

Una vez que se confirmó el deceso se colocó la cinta amarilla, informando a la Fiscalía Regional de los hechos, en tanto que los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo por las zonas aledañas, desconocido el resultado. 

Al término del trabajo en coordinación de Agentes de Investigación Criminal y Peritos, el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizarán los efectos de ley.

