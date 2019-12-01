Ultiman a taxista en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:09:12

Zamora, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- Un trabajador del volante fue ultimado de varios balazos en las inmediaciones del Fraccionamiento Altamira, en la ciudad de Zamora, Michoacán, el móvil del crimen es ignorado por lo que autoridades de la FGE ya investigan.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que minutos antes de las 06:00 horas de este sábado vecinos del citado Asentamiento Humano reportaron al 911 detonaciones de arma de fuego en la Seccion "C".

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al sitio y sobre la calle Montevideo donde encontraron a un masculino herido tirado sobre el piso junto a un taxi, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron al ruletero, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo.

La zona fue delimitada y mas tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue enviado al semefo esperando sea identificado más tarde, así mismo la unidad de alquiler de la marca Chevrolet Aveo del Sitio Radio Taxi Alfa, marcado con el número 56, con placas A-558-LBY del servicio público fue enviada al corralón oficial.