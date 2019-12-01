A proceso Nelson "N", presunto líder criminal venezolano; fue capturado en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 14:51:22
Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Nelson Arturo “N”, presunto líder de una organización criminal de Venezuela que opera en México, fue vinculado a proceso por un juez federal.

Cabe señalar que, durante la audiencia, las autoridades mexicanas establecieron que el señalado es el encargado de liderar las acciones del Tren de Aragua en territorio mexicano.

Además, Nelson “N”, es el principal sospechoso en varios casos de feminicidio en la capital del país.

El presunto líder criminal venezolano fue capturado junto con dos supuestos colaboradores, el pasado 4 de octubre por elementos del Gabinete de Seguridad federal y corporaciones de la CDMX, de acuerdo con información del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario federal indicó que el extranjero está ligado a los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

