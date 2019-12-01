Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:36:04

Tzintzuntzan, Mich., a 11 de octubre de 2025.- Un grupo armado desató una ola de violencia en distintos puntos carreteros entre los municipios de Quiroga, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, dejando a su paso vehículos incendiados, bloqueos y una sensación de terror entre los automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los ataques comenzaron poco después de la medianoche en el tramo conocido como el crucero de Sanabria, municipio de Tzintzuntzan, donde sujetos fuertemente armados interceptaron automóviles, obligaron a los conductores a descender y prendieron fuego a varias unidades para bloquear ambos sentidos de la vía.

Elementos policiales y de emergencia se movilizaron tras las llamadas de auxilio al número 911. En el lugar encontraron un autobús de turismo Mercedes Benz modelo 2003 con impactos de bala y las llantas reventadas, además de un Ford Fiesta y un Nissan Sentra con severos daños por incendio y colisión.

Bomberos municipales trabajaron por varias horas para controlar las llamas mientras agentes de seguridad acordonaban la zona. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y ordenó el retiro de los vehículos siniestrados mediante grúas, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Minutos más tarde, un segundo ataque fue reportado sobre la carretera Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonillas, donde nuevamente aparecieron vehículos incendiados y hombres armados. En el sitio, las autoridades localizaron un camión Isuzu, un autobús de pasajeros VIP y una camioneta Frontier, todas con daños por fuego y disparos.

Aunque no se registraron víctimas mortales ni heridos, la violencia sembró el miedo en comunidades enteras, especialmente a pocos días de la celebración de la Noche de Muertos, una de las festividades más emblemáticas y turísticas del estado.

Elementos de la Guardia Nacional, la Sedena y la Fiscalía de Michoacán mantienen despliegues en la región para restablecer la seguridad y evitar nuevos bloqueos.