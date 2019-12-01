Detienen a presunto captor de un jornalero, en Morelia, Michoacán

Detienen a presunto captor de un jornalero, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 14:07:51
Morelia, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- Mario Arturo “N”, alias “El Calabazo” y/o “Delta”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Juan Carlos H., quien posteriormente fue localizado sin vida, fue detenido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el 10 de noviembre de 2022, la víctima caminaba junto con su pareja por la avenida La Perla, del fraccionamiento Villas del Pedregal, en esta ciudad, cuando se les aproximó una camioneta marca RAM, tipo pick up, color blanco.

En ese momento, Mario Arturo “N” y otro individuo descendieron del vehículo y tras amagar con armas de fuego al jornalero, le ordenó subir a la camioneta, mientras su cómplice lo empujaba hacia el interior. Posteriormente, ambos hombres abordaron el vehículo y se retiraron del lugar.

El 11 de noviembre de 2022, el cuerpo sin vida de Juan Carlos H., fue localizado en un predio despoblado, ubicado a espaldas del banco de arena y basurero municipal de la localidad de Joyitas, municipio de Morelia; presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Con base en las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible relación de Mario Arturo “N”, por lo que fue solicitada ante el Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión, en virtud que el imputado se encuentra relacionado en otros hechos.

Noventa Grados
