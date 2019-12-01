Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Al menos 31 personas han perdido la vida debido a las intensas lluvias y severas inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.
De igual forma, las anegaciones provocaron daños masivos en infraestructura, viviendas y dejaron comunidades enteras incomunicadas.
En Hidalgo se concentra el mayor número de víctimas, con 18 fallecidos y afectaciones en 34 municipios.
Mientras tanto, en Veracruz tres personas murieron a causa del desbordamiento del río Cazones, que inundó amplias zonas de Poza Rica.
En Puebla, las lluvias provocaron nueve muertos y 13 desaparecidos, sobre todo en la Sierra Norte y Nororiental, donde deslaves y ríos desbordados han dañado caminos y viviendas en al menos 38 municipios.
Además, en Querétaro, un menor murió tras deslaves registrados en la Sierra Gorda.
Por otra parte, en Oaxaca, cerca de 8 mil personas permanecen incomunicadas en comunidades de la sierra zapoteca-mixe, tras deslaves y crecida de arroyos.