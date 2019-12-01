Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 08:48:26

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que el “exceso de velocidad” -de más de 40 kilómetros por hora- y la “falta de pericia” del conductor causaron la explosión de una pipa de gas, el pasado 10 de septiembre, la cual dejó 31 personas sin vida y 53 más lesionadas, la mayoría con quemaduras de segundo y tercer grado.

Lo anterior lo confirmó la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien detalló que con 273 dictámenes realizados por peritos se elaboró “una reconstrucción técnica y científica” de los hechos, grabación que fue presentada a medios en una conferencia de prensa.

Según la reconstrucción del suceso, la pipa de gas se encontraba “en buenas condiciones”, no presentaba fugas y sus válvulas y demás componentes estaban en “buen estado”, antes de ingresar a la curva vial donde ocurrió la explosión en la alcaldía Iztapalapa.

“Se determinó que el vehículo ingresó a la curva a una velocidad de 44 kilómetros por hora (km/h) superando el límite permitido de 40 km/h”, expuso la servidora pública.

De acuerdo con las conclusiones de la FGJ, el vehículo impactó contra una barrera de concreto, lo que ocasionó una hendidura de cuarenta centímetros en el contenedor del gas, donde comenzó la fuga.

Acto seguido, la pipa se volcó y se formó una nube de gas que se expandió en un radio aproximado de 180 metros, y “al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocó un incendio que se propagó desde el exterior hacia el interior del tanque”.

“No existían baches, desniveles ni alteraciones en la carpeta asfáltica. Tampoco se hallaron objetos o factores externos que influyeron en la pérdida de control”, añadió la autoridad.

La fiscal Alcalde Luján reiteró que “la evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata del siniestro”.