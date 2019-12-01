Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 08:20:03

Cancún, Quintana Roo, a 11 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal capturó en Quintana Roo, a Mikael Michalis “N”, presunto líder de una organización criminal de Suecia, quien contaba con una ficha roja de la Interpol.

Lo anterior lo confirmó a través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien agregó que, el sujeto conocido como “El Griego”, era buscado por la Europol y es señalado de los delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

El sospechoso es requerido por las autoridades suecas, al estar identificado como el supuesto líder del grupo criminal “Dalen”.

Durante su detención, también fue capturado Tomás Alejandro “N”, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario federal comentó que señaló que la detención se dio gracias a una investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.