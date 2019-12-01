Aumenta a cuatro, el número de víctimas mortales tras ataque en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:14:02

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- Con la muerte de uno de los lesionados tras el ataque a balazos registrado en la colonia Leandro Valle de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la noche del viernes varias personas fueron atacadas a balazos en un domicilio de la referida colonia.

Como resultado del hecho criminal tres personas, dos hombres y una mujer, perdieron la vida, y otros dos individuos resultaron heridos, mismos que fueron llevados a un hospital para su atención médica.

Lamentablemente mientras recibía atención médica uno de los heridos perdió la vida con lo que aumenta a cuatro el número de víctimas mortales tras el hecho.