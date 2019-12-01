Persecución deja un policía sin vida y otra elemento herida de gravedad, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 12:47:51

Celaya, Guanajuato, a 11 de octubre 2025.- Un tiroteo estalló derivado de una persecución de elementos de seguridad a presuntos delincuentes, sobre avenida Constituyentes a la altura de la colonia El vergel, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El saldo preliminar fue de un elemento sin vida, uno gravemente herido y un presunto responsable detenido.

Los hechos se registraron poco antes de las 11 de la mañana del sábado, por lo que se registró un fuerte movimiento policiaco.

Algunos transportistas y comerciantes de la zona se resguardaron al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

En cuestión de minutos, se presentaron urgencias médicas en el lugar, sin embargo en el sitio confirmaron el deceso de uno de los elementos. Además, la segunda personas fue trasladada de inmediato a un nosocomio donde se reporta su estado grave.

Según versiones el reporte se dio luego de personas sospechosas donde ubicaron a dos conductores a bordo de una motocicleta y repentinamente se escucharon los disparos, dejando sin vida a uno de los oficiales, mientrsa que otra elemento mujer resultó gravemente herida.

De inmediato se dio el operativo, en el cual se menciona la detención de uno de los presuntos responsables; no obstante, otro más se dio a la fuga.

Agentes de investigación criminal y peritos se concentraron en el lugar para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes de la situación para comenzar la carpeta.

Una vez que se culminó el trabajo de campo el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.