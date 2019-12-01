Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia

Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:58:40
Morelia, Michoacán, 5 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue estrangulado y el cual tenía el rostro cubierto con una tela, fue localizado en el camino que va a la tenencia de Atécuaro, ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido camino estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quieta tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual tenía atado un cinturón al cuello, tenía la cabeza cubierta con tela y vestía una playera con la leyenda Máquinas Rojas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

