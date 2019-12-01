Ultiman a mujer y una menor de edad en la Ciudad de México; conductor paró a comprar comida, dejó a las mujeres atrás y delincuentes a bordo de una moto abrieron fuego

Ultiman a mujer y una menor de edad en la Ciudad de México; conductor paró a comprar comida, dejó a las mujeres atrás y delincuentes a bordo de una moto abrieron fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:30:27
Xochimilco, Ciudad de México, 22 de agosto del 2025.- Durante la madrugada de este viernes 22 de agosto se registró un ataque armado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, donde una mujer y una menor de edad fueron acribilladas.

Primeros reportes indicaron que un automóvil particular paró en calles de la colonia Santa María Tepepan, donde el conductor descendió de la unidad para comprar comida, momento que fue aprovechado por motosicarios, quienes abrieron fuego contra las personas que se encontraban en los asientos de atrás del coche.

Ante el reporte de la situación, paramédicos arribaron al lugar, no obstante, solo pudieron certificar que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato así como la identidad de las mujeres ultimadas.

Como no es novedad, los responsables de perpetrar el ataque armado huyeron del sitio y se desconoce su paradero.

