Ultiman a motociclista a plena luz del día en Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 21:37:57
Cuitzeo, Mich., a 27 de septiembre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Cuaracurio se vio interrumpida la tarde de este sábado, cuando un motociclista fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras circulaba por una de las principales calles de la población, muy cerca de la carretera libre Morelia – Salamanca.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió sobre la calle Francisco I. Madero, a unos metros del arco de acceso a la localidad. La víctima avanzaba en una motocicleta Italika gris con negro cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes le dispararon a quemarropa antes de huir con rumbo desconocido.

Vecinos que escucharon la detonación alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron policías municipales y paramédicos, quienes al revisar al herido confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recolectaron indicios balísticos en el sitio.

La víctima fue identificada como José Antonio G., de 47 años de edad, originario del municipio de Uriangato, Guanajuato. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia legal.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, mientras autoridades estatales mantienen las investigaciones para dar con los responsables.

