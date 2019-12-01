Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato

Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 09:28:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 5 de enero 2026.- Al término de un baile, un menor de edad fue ultimado a balazos en la comunidad Canoas, perteneciente al municipio de Celaya, Guanajuato.

Refieren de manera extraoficial que fue en los primeros minutos del lunes en la esquina Lázaro cárdenas y Benito Juárez cuando la víctima se encontraba con varias personas 

En ese momento se escucharon varios disparos que detonaron sujetos desconocidos quienes después de los hechos, se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

El suceso fue informado a través de la línea 911 donde se concentraron elementos policíacos y socorritas quienes encontraron al joven de alrededor de 17 años de edad que vestía pantalón de mezclilla, chamarra y tenis en color negro con heridas producidas por arma de fuego en la cabeza ya sin signos vitales.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía Regional que posteriormente llegaron y comenzaron el procedimiento en la escena para integrar todo lo recopilando a la carpeta de investigación 

Una vez que finalizó el protocolo pertinente, el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizarán los efectos de ley

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato
Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Transportistas, comerciantes y visitantes viven momentos de pánico tras balacera en persecución entre Uriangato y Yuriria; hay cuatro detenidos
Más información de la categoria
Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos
“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York
Comentarios