Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 09:28:46

Celaya, Guanajuato, a 5 de enero 2026.- Al término de un baile, un menor de edad fue ultimado a balazos en la comunidad Canoas, perteneciente al municipio de Celaya, Guanajuato.

Refieren de manera extraoficial que fue en los primeros minutos del lunes en la esquina Lázaro cárdenas y Benito Juárez cuando la víctima se encontraba con varias personas

En ese momento se escucharon varios disparos que detonaron sujetos desconocidos quienes después de los hechos, se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

El suceso fue informado a través de la línea 911 donde se concentraron elementos policíacos y socorritas quienes encontraron al joven de alrededor de 17 años de edad que vestía pantalón de mezclilla, chamarra y tenis en color negro con heridas producidas por arma de fuego en la cabeza ya sin signos vitales.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía Regional que posteriormente llegaron y comenzaron el procedimiento en la escena para integrar todo lo recopilando a la carpeta de investigación

Una vez que finalizó el protocolo pertinente, el cuerpo fue llevado al Semefo donde le realizarán los efectos de ley