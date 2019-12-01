Ultiman a joven tras ataque armado en la comunidad de La Cruz, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:08:41

Celaya, Guanajuato, a 22 de agosto de 2025.- Un joven de identidad desconocida fue objeto de un ataque armado en la comunidad de La Cruz recibiendo varios disparos a manos de sujetos armados quienes después de disparar en diversas ocasiones y dejarlo sin vida, emprendieron la huida por rumbo desconocido

Se trata de un joven de entre 20 y 25 años de edad quien vestía pantalón de mezclilla color azul y playera roja que quedó boca abajo.

Los hechos se dieron a conocer poco después de las 5:00 de la tarde de este viernes afuera de un taller de hojalatería y pintura ubicado sobre la avenida Camino Real.

Según los primeros reportes la víctima salió de laborar cuando fue interceptado y ultimado a balazos, sin embargo personal de la Fiscalía Regional quienes trabajaron en coordinación en la escena del crimen determinarán mecánica de los hechos en base en la investigación.

Al finalizar el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán la necropsia de ley.