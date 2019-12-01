Ultiman a individuo en tienda de abarrotes de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 11:52:46
Apatzingán, Michoacán, 24 de agosto del 2025.- Por causas hasta el momento no determinas pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en una tienda de abarrotes en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el negocio denominado “Abarrotes La Primavera”, localizado sobre la calle Tierra y Libertad de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como José Joel B., alias “El Flaco”, de 30 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
