Ultiman a hombre en la colonia Los Olivos, de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 11:51:28

Celaya, Guanajuato, a 9 de julio 2026.- Un hombre fue ultimado a tiros dentro de un domicilio ubicado en la colonia Los Olivos, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Por lo anterior autoridades se movilizaron al sitio en donde localizaron al masculino de entre 35 años de edad tirado en el área de la cocina, con lesiones de bala, quien al ser valorado ya no contaba con signos vitales.

La mecánica de los hechos se ignora, solamente trascendió que un familiar al percatarse de que el masculino estaba tirado en la cocina y ensangrentado llamó a las autoridades.

La zona fue delimitada con la cinta amarilla dando parte a la fiscalía para iniciar las averiguaciones correspondientes del homicidio.

Finalmente el cuerpo de la víctima fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la capital del estado, donde le practicarán la necrosia de ley

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la noche del miércoles en la vivienda ubicada en la calle Zaragoza.

Elementos policiacos y socorristas se desplazaron frente al templo de la zona tras el reporte al sistema de emergencias 911.