Ultiman a hombre en la colonia 28 de Octubre de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 21:09:56
Uruapan, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia 28 de Octubre.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Felipe Ángeles de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

