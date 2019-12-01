El “R1”, mente criminal que estaría detrás del homicidio de Carlos Manzo; es cabecilla de grupo delincuencial jalisciense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 08:18:36

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- En las profundidades del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se encuentra uno de los hombres de mayor rango dentro de la organización delictiva Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Ramón Álvarez Ayala, mejor conocido como el “R1”.

Dicho líder delincuencial tendría comunicación directa con el máximo líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El nombre del “R1” salió a la luz luego de que el secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer una captura de pantalla de Jorge Armando “N”, apodado “El Lic”, presunto autor intelectual del crimen, quien pidió a sus sicarios seguir las órdenes de Ramón Álvarez, de asesinar a Carlos Manzo “a como dé lugar” el pasado 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, “estuviera acompañado por quien estuviera acompañado”.

“El Licenciado” habría operado bajo las órdenes del R1, quien es identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el segundo al mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación y quien tiene fincadas sus operaciones en Uruapan, Michoacán.

El medio de comunicación Milenio obtuvo acceso a una conversación posterior al homicidio del también líder del Movimiento Sombrerudo, el cual, propició múltiples protestas a nivel nacional

“El patrón les manda a dar las gracias y nos pide que no tengamos ningún detenido. Que hagamos caso a las indicaciones que nos manda decir por favor”, escribió “El Lic” en el grupo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, donde se planeó el asesinato según la información de autoridades federales.

“De esa manera se procede”, “buenos días aquí ala orden (sic)”, “buenos días”, respondieron los sicarios al llamado.

¿Quién es Ramón Álvarez Ayala, apodado "El R1"?

Ramón Álvarez Ayala, alias el “R1”, junto a sus cuatro hermanos, habrían formado el llamado clan “Álvarez Ayala”, una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, misma que sería una de las principales generadoras de violencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Según información de la a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República, se tiene identificado al clan de los Álvarez Ayala - desde el 2012 - como responsables de coordinar narcobloqueos, generar violencia y hasta expandir el dominio territorial de El Mencho en Michoacán y Guanajuato.

En el año 2012, el “R1”, fue detenido por fuerzas federales, y hasta ese momento era considerado el segundo hombre más importante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la larga, los procesos penales no tuvieron efecto y Ramón Ayala fue liberado en el mes de noviembre del año 2022, fecha desde la que continuó con sus actividades delictivas.