Normalistas bloquean Libramiento, frente a las instalaciones de la FGE de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 22:18:13

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Normalistas mantienen una toma en el Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo a la información, el bloqueo es en ambos sentidos, por lo que han generado complicaciones viales en la zona.

Los estudiantes llegaron poco antes de las 21:00 horas, colocando algunos objetos para impedir el paso de los vehículos, además de que travesaron un autobús, el cual fue usado para otras manifestaciones de este día.

La toma la realizaron para exigir a las autoridades educativas que se les dé cumplimiento a su pliego petitorio.

La mañana de este miércoles algunos jóvenes se manifestaron sobre la avenida Siervo de la Nación, en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, para pedir que se les asignes espacios docentes para generaciones de recién egresados.