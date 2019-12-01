Tirotean tienda de abarrotes en fraccionamiento de Zamora, Michoacán

Zamora, Mich., a 19 de noviembre de 2025.- La tranquilidad del Fraccionamiento Villas Las Flores se rompió abruptamente la noche de este miércoles, cuando una tienda de abarrotes fue blanco de un ataque armado que desató temor entre vecinos y movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno. Pese a la ráfaga de disparos, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, cerca de las 19:45 horas varios habitantes escucharon múltiples detonaciones en la Avenida Las Flores, esquina con Manzanilla, situación que provocó que muchos se resguardaran en sus hogares mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

Minutos después, elementos policiales y de seguridad federal arribaron al punto, confirmando el ataque contra una tienda de abarrotes la cual recibió múltiples tiros. Los agentes se dispusieron a acordonar la zona y dar paso a los trabajos periciales. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la recolección de casquillos, así como entrevistas a vecinos que presenciaron el ataque.

A pesar del despliegue oficial, no existen hasta el momento pistas claras sobre los responsables, quienes lograron huir sin dejar rastro. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el atentado está relacionado con presuntas extorsiones, amenazas previas o disputas criminales.

El ataque se suma a una serie de episodios violentos que mantienen en tensión a varias colonias de Zamora, donde comerciantes y vecinos padecen de la inseguridad asociada a la operación del crimen organizado.