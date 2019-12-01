Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana

Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:23:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 20 de noviembre de 2025 el frente frío 15 continuará su desplazamiento sobre el norte y noreste del país.

En combinación con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, el sistema generará ambiente frío a muy frío, además de vientos muy fuertes, con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Estas condiciones también provocarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Se mantiene el pronóstico de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio, junto con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la Península de Yucatán. El ambiente frío persistirá en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer.

Pronóstico de lluvias:

  • Fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Temperaturas mínimas:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

  • De -5 a 0 °C con heladas: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • De 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida a un hombre en La Piedad, Michoacán; lo habrían matado para robar su casa
Cae célula armada de Sinaloa, en hotel de Navolato; hay 14 detenidos con arsenal, entre ellos tres extranjeros 
Tirotean tienda de abarrotes en fraccionamiento de Zamora, Michoacán
Normalistas bloquean Libramiento, frente a las instalaciones de la FGE de Michoacán
Más información de la categoria
El “R1”, mente criminal que estaría detrás del homicidio de Carlos Manzo; es cabecilla de grupo delincuencial jalisciense
Senado de la República aprueba nueva ley contra la extorsión
Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana
Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE a los 75 años de edad
Comentarios