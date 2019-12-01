Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:23:54

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 20 de noviembre de 2025 el frente frío 15 continuará su desplazamiento sobre el norte y noreste del país.

En combinación con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, el sistema generará ambiente frío a muy frío, además de vientos muy fuertes, con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Estas condiciones también provocarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Se mantiene el pronóstico de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio, junto con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la Península de Yucatán. El ambiente frío persistirá en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer.

Pronóstico de lluvias:

Fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Temperaturas mínimas: