Abríguese bien: continúa frío y lluvia en la República Mexicana

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 20 de noviembre de 2025 el frente frío 15 continuará su desplazamiento sobre el norte y noreste del país.
En combinación con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, el sistema generará ambiente frío a muy frío, además de vientos muy fuertes, con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango.
Estas condiciones también provocarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Se mantiene el pronóstico de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Además, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio, junto con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la Península de Yucatán. El ambiente frío persistirá en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer.
Pronóstico de lluvias:
Fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.
Temperaturas mínimas:
De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C con heladas: Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.