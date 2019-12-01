Cae célula armada de Sinaloa, en hotel de Navolato; hay 14 detenidos con arsenal, entre ellos tres extranjeros 

Navolato, Sin., a 19 de noviembre de 2025.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales culminó con la detención de 14 hombres fuertemente armados en un hotel de Navolato, luego de una denuncia anónima al número 089 que alertó sobre la presencia de sujetos con armas largas en la zona. Entre los arrestados se encuentran tres extranjeros: dos guatemaltecos y un venezolano.

De acuerdo con los primeros reportes, unidades del Grupo Élite de la Policía Estatal (GOES), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Sinaloa, rodearon el inmueble y realizaron el aseguramiento sin que se registraran enfrentamientos.

Dentro del hotel, los agentes localizaron un arsenal de uso exclusivo del Ejército. Entre lo decomisado destacan 13 armas largas, una ametralladora, cargadores para fusiles y armas cortas, más de 340 cartuchos útiles, así como equipo táctico. Las autoridades también aseguraron una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62 x 51 mm, calibre habitualmente empleado en armamento militar.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad a instalaciones federales para ser puestos a disposición de la FGR, que determinará su situación jurídica y la posible relación del grupo con organizaciones criminales que operan en la región centro de Sinaloa.

La detención ocurre en un contexto de creciente presión de las autoridades en Navolato, donde recientemente se han registrado otros aseguramientos de armas largas, vehículos blindados y grupos armados, lo que apunta a un reacomodo del crimen organizado en el municipio.