Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE a los 75 años de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 22:56:31
Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2025.- El empresario y exfuncionario público, Alfredo Elías Ayub, perdió la vida este miércoles a los 75 años de edad.

El expresidente de México, Felipe Calderón, confirmó la noticia a través de una publicación en sus redes sociales.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo Elías Ayub”

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, además de que ningún familiar cercano ha emitido algún comunicado.

Durante su trayectoria, se desempeñó como director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en el año de 1999, en el sexenio de Ernesto Zedillo, como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), laboró en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en la que se desempeñó en la Coordinación de Asesores del Secretario, la Subsecretaría de Minas e Industria Básica y la Subsecretaría de Energía, también fue coordinador Ejecutivo de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México, contribuyó en campañas de atención a la población en desastres naturales, entres algunas otras.

 

 

