Hallan sin vida a un hombre en La Piedad, Michoacán; lo habrían matado para robar su casa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 09:05:14
La Piedad, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- En el interior de una vivienda de la colonia Vasco de Quiroga del municipio de La Piedad, Michoacán, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de violencia; en el lugar se presentaron inidicios de robo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una vivienda ubicada en la calle Tancítaro de la referida colonia estaba tirado el cuerpo sin vida de un hombre del tercera edad.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que en el domicilio se encontraron indicios de robo.

