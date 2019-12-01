Ultiman a guardia de seguridad en plena vía pública de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 00:25:40
Ciudad Hidalgo, Mich., a 3 de marzo de 2026.— La violencia volvió a sacudir a este municipio luego de que un hombre, presuntamente guardia de seguridad privada, fuera localizado sin vida con impactos de arma de fuego en la colonia Montebello.

El hallazgo se registró la noche del lunes sobre la avenida Montebello, en la esquina con la calle Del Fresno, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones y observar a una persona tendida sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Ciudad Hidalgo y paramédicos, quienes encontraron al hombre tirado en la vía pública. Al intentar brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima vestía un uniforme color café, aparentemente de una empresa de seguridad privada, y portaba una mochila. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar posibles indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque.

Tras concluir las actuaciones periciales en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por familiares.

