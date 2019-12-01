Accidente entre combi gris y vehículo deja al menos dos lesionados en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:55:50

Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- Un accidente vial entre una combi del servicio público de la Ruta Gris y otro vehículo particular dejó como saldo al menos dos personas lesionadas en las inmediaciones de la colonia Ventura Puente.

El percance se registró la noche de este lunes, cuando la unidad del transporte público, con número económico 135, se impactó contra otro automóvil, cuyas características no fueron precisadas, en el cruce de la calle Lago de Pátzcuaro y Morelos Sur.

Tras el choque, se movilizaron elementos de la Policía de Morelia y paramédicos, quienes brindaron atención a los pasajeros de la combi. En el lugar confirmaron que al menos dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron valoradas en el sitio sin que, hasta el momento, se haya informado sobre su traslado a algún hospital.

Personal de Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.