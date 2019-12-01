Pide EU a sus ciudadanos a que abandonen los países de Medio Oriente, ante ataques contra Irán

Pide EU a sus ciudadanos a que abandonen los países de Medio Oriente, ante ataques contra Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:43:30
Washington, Estados Unidos, a 2 de marzo de 2026.- Ante el recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta urgente para que sus ciudadanos abandonen de inmediato más de una docena de países de la región. La medida, anunciada el lunes, responde al aumento de los riesgos tras los recientes ataques entre Washington, Tel Aviv y Teherán, y recomienda utilizar vuelos comerciales u otros medios disponibles para salir lo antes posible.

Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares, advirtió que la decisión obedece a motivos de seguridad y aplica para naciones como Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. En paralelo, la embajada estadounidense en Amán, Jordania, informó que su personal fue evacuado “debido a una amenaza”, sin detallar la naturaleza del riesgo.

El llamado se produce después de que fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaran el sábado una ofensiva contra diversos objetivos en territorio iraní. En esos ataques murieron altos mandos de la república islámica, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Como respuesta, Teherán ejecutó acciones militares dirigidas a posiciones estadounidenses e israelíes en distintos puntos de la región, lo que intensificó el conflicto.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump señaló que inicialmente se estimaba que la confrontación duraría entre cuatro y cinco semanas, aunque no descartó que se prolongue. La escalada bélica ha dejado decenas de víctimas y ha impactado los mercados internacionales, provocando un alza en los precios de la energía y elevando la preocupación global por la estabilidad en Medio Oriente.

