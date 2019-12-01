Toma protesta el nuevo titular de la SSP de Acapulco, Guerrero; es el quinto en ocupar el cargo en la administración de Abelina López

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:56:20
Acapulco, Guerrero, a 2 de marzo de 2026.- En medio de constantes ajustes en el área de seguridad, el Ayuntamiento de Acapulco oficializó este lunes un nuevo relevo en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, con la llegada de Federico Argumedo Rodríguez al frente de la corporación. El cambio se da tras la renuncia presentada a finales de la semana pasada por Eduardo Arturo Bailleres Mendoza.

Con este nombramiento, ya son cinco los titulares que han encabezado la Secretaría de Seguridad Pública desde octubre de 2021, cuando la alcaldesa Abelina López Rodríguez inició su primera administración al frente del municipio.

La designación fue avalada por los regidores durante una sesión extraordinaria celebrada en la sala de Cabildo, donde posteriormente la presidenta municipal tomó protesta al nuevo funcionario, formalizando así su incorporación al gabinete local.

Al asumir el cargo, Argumedo Rodríguez dio a conocer las líneas centrales de su estrategia, la cual estará enfocada en un modelo de seguridad ciudadana sustentado en inteligencia territorial, cercanía con la población, coordinación entre instituciones y respeto a los derechos humanos. Asimismo, señaló que su objetivo será fortalecer el orden público y la protección de los habitantes mediante la modernización operativa, tecnológica y profesional de la corporación policial.

