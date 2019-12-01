Seis sujetos machetean a motociclista para robarle todo, en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 00:41:30
Morelia, Mich., a 3 de marzo de 2026.— La violencia volvió a golpear a un ciudadano en plena vía pública. Un hombre fue interceptado por un grupo de seis individuos armados cuando circulaba en su motocicleta por la avenida San Juanito, en la comunidad Itzícuaro, y tras despojarlo de sus pertenencias, uno de los agresores le asestó un machetazo que le dejó una fractura expuesta en el brazo izquierdo.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando Marco, de 39 años de edad, transitaba a bordo de su motocicleta Itálika negra con asiento color café. Al desplazarse por la orilla del río, fue rodeado por al menos seis sujetos; uno de ellos portaba un machete.

Sin mediar palabra, lo bajaron violentamente de la unidad y se apoderaron del vehículo. En medio del asalto, el individuo armado le lanzó un machetazo a la altura del codo izquierdo, provocándole una grave lesión. Mientras tanto, los otros agresores aprovecharon para arrebatarle su teléfono celular y su cartera, en la que llevaba aproximadamente 700 pesos en efectivo.

Malherido y en estado de shock, Marco logró incorporarse y corrió como pudo hasta la casa de una amiga ubicada en la colonia Campestre del Vergel, donde pidió auxilio.

Tras el llamado al 911, elementos de la Policía de Morelia acudieron al sitio y se entrevistaron con la víctima, quien relató con detalle la agresión y el robo. A pesar de que se desplegó un operativo en la zona, no se logró ubicar ni detener a los responsables. Tampoco fue recuperada la motocicleta ni las pertenencias sustraídas.

Marco recibió atención médica por la gravedad de la herida, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los agresores.

