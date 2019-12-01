Fallece Mauricio Treviño Garza, secretario de Desarrollo Económico de Reynosa, Tamaulipas

Fallece Mauricio Treviño Garza, secretario de Desarrollo Económico de Reynosa, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:41:44
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 02 de marzo de 2026.- El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo del Ayuntamiento de Reynosa, Mauricio Treviño Garza, perdió la vida en un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes en la carretera federal que conecta Ciudad Victoria con Matamoros.

Hasta el momento, la información proporcionada por autoridades locales indica que el percance ocurrió en el kilómetro 162 de la carretera Victoria-Reynosa, a la altura del Libramiento de Tránsito Pesado, en el municipio de San Fernando.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que paramédicos se trasladaron al sitio para brindar auxilio a las personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente habría sido provocado por una presunta falla mecánica. El vehículo en el que viajaba el funcionario impactó contra un tractor que circulaba en la misma vía.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y aplicar los protocolos correspondientes; sin embargo, pese a los esfuerzos, Mauricio Treviño ya no contaba con signos vitales. La persona que lo acompañaba resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

