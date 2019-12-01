Entre balas e intimidación judicial, peligra la libertad de expresión en Zamora, Michoacán; gobierno de Carlos Soto denuncia a críticos ante la Fiscalía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 00:08:59

Zamora, Mich., a 3 de marzo de 2026.— En un municipio marcado por años de violencia letal y debate permanente sobre la seguridad pública, el gobierno encabezado por Carlos Soto activó la vía penal contra lo que calificó como difusión de “noticias falsas”, en medio de cuestionamientos que han reavivado el escrutinio sobre decisiones pasadas en materia policiaca.

El anuncio fue realizado por el secretario del Ayuntamiento durante una conferencia en la que, por un lado, se reivindicó el derecho constitucional a la libertad de expresión y se reconoció que los servidores públicos están obligados a tolerar un mayor nivel de crítica; pero por otro, se advirtió que existen límites y que cuando hay “real malicia” o “desprecio temerario por la verdad”, procede la acción penal.

La administración municipal confirmó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y que se le dará seguimiento hasta sus últimas consecuencias, incluida —según se explicó— la posible judicialización, vinculación a proceso y eventual sentencia condenatoria contra quienes resulten responsables.

Aunque formalmente la querella es “contra quien resulte responsable”, el mensaje fue interpretado por diversos sectores como una advertencia directa frente a publicaciones críticas que han circulado en redes sociales.

El contraste discursivo

El caso ha abierto un debate local inmediato. Mientras el gobierno sostiene que no pretende censurar, sino frenar campañas de desinformación y perfiles falsos que buscan “infamar”, voces críticas advierten que recurrir al derecho penal en un contexto de cuestionamientos políticos puede tener un efecto inhibidor.

El contraste es evidente: se afirma que la crítica es indispensable en una democracia y que los funcionarios deben soportar mayor escrutinio; al mismo tiempo, se activa el aparato judicial frente a expresiones que la autoridad considera rebasan los límites.

Hasta ahora, no se ha detallado públicamente qué publicaciones específicas constituyen la presunta falsedad ni qué expresiones concretas motivaron la denuncia.

Zamora: violencia persistente y escrutinio ciudadano

El debate no ocurre en el vacío. Zamora ha figurado en distintos años entre las ciudades con mayores tasas de homicidio doloso a nivel mundial, de acuerdo con informes internacionales sobre violencia urbana.

En 2023, en el gobierno de Soto, la zona metropolitana registró más de 300 homicidios, con tasas superiores a los 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En años previos, la tasa llegó a superar los 190 por cada 100 mil, colocándola entre los primeros lugares globales de violencia letal.

Desde 2021 y hasta 2024, el director de seguridad pública era Eduardo Alberto Álvarez Estrada, alias “El Alfa”, quien fue detenido en 2025 en el Estado de México, pocos meses después de haber dejado su cargo municipal en el que duró varios años. Él fue señalado de ser líder de la célula criminal “Los Alfas”, ligada al Cartel Jalisco, el mismo que tiene plena dominancia en el Valle de Zamora.

A nivel estatal, Michoacán ha mantenido cifras elevadas de homicidio durante los últimos años, con picos que superaron los dos mil asesinatos anuales. Además del homicidio doloso, en Zamora se reporta incidencia constante en delitos de alto impacto como robo con violencia, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos.

La persistencia de estos delitos ha alimentado una alta percepción de inseguridad entre la población. En ese entorno, la seguridad pública se convierte en tema central del debate ciudadano y cualquier decisión gubernamental en la materia queda bajo lupa permanente.

Seguridad, derechos humanos y libertad de expresión

Organismos nacionales e internacionales han advertido que en regiones con violencia estructural elevada, como varias zonas de Michoacán, la libertad de expresión adquiere un valor aún más crítico. México figura entre los países con mayores riesgos para el ejercicio periodístico y con altos niveles de impunidad en agresiones contra comunicadores.

Especialistas señalan que, en contextos donde la violencia es cotidiana, el uso del derecho penal frente a expresiones vinculadas a asuntos de interés público —como la seguridad— debe analizarse con especial cautela, pues podría generar autocensura o desalentar la rendición de cuentas.

En un municipio que ha enfrentado tasas de homicidio extraordinariamente altas y donde la violencia forma parte del día a día, la decisión de judicializar publicaciones críticas añade un nuevo componente de tensión.

Para el gobierno municipal, se trata de poner límites a lo que ellos califican como desinformación. Para sus críticos, el mensaje puede interpretarse como un aviso frente a cuestionamientos incómodos.

Por ahora, la administración insiste en que la libertad de expresión está garantizada, pero también recalca que “ningún derecho es absoluto”. En Zamora, donde la inseguridad y la exigencia ciudadana de resultados conviven ahora con la confrontación política, la discusión sobre los límites de lo que puede o no criticarse al poder está lejos de cerrarse.