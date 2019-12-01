En medio de depuración policiaca en Michoacán, municipales de Zacapu en la mira por presunta defensa de jefe de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 20:22:20

Zacapu, Mich., a 2 de marzo de 2026.– En medio de la ola de investigaciones que sacude a corporaciones municipales del occidente del estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el nombre de Zacapu vuelve a colocarse en el centro del debate.

El antecedente que hoy resurge ocurrió en febrero de 2025, cuando fuerzas federales y estatales detuvieron en este municipio a Jesús Rivera Aguirre, alias “Don Chuy”, identificado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura desató bloqueos, enfrentamientos armados y una jornada de tensión que paralizó actividades escolares y comerciales.

Pero más allá de la detención, lo que generó inquietud fue una línea de investigación que comenzó en ese momento: la posible protección o tolerancia por parte de la policía municipal hacia el líder criminal antes de su arresto. Aunque no hubo anuncios oficiales de detenciones contra elementos de la corporación en Zacapu, funcionarios de seguridad señalaron en su momento que se analizaba el desempeño y las comunicaciones internas de la policía local.

Hoy, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyendo la revisión del actuar de diversas policías municipales tras recientes crisis de violencia en la región, el caso Zacapu reaparece como antecedente emblemático.

La discusión pública se ha intensificado luego de que en municipios como Ecuandureo se concretaran detenciones de policías por presunta colaboración con grupos criminales.

Ese precedente ha alimentado versiones de que en varios municipios del occidente —incluido Zacapu— podrían existir investigaciones abiertas o revisiones internas.

En Zacapu, habitantes recuerdan que la captura de “Don Chuy” no fue un hecho aislado, sino el punto más visible de una presencia criminal que llevaba tiempo operando en la zona. Para analistas en seguridad, cuando un liderazgo delictivo logra establecerse en un municipio durante meses o años, inevitablemente surge la pregunta sobre el nivel de conocimiento —o permisividad— de las autoridades locales.

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de procesos penales contra policías municipales de Zacapu por este caso específico. Asimismo, “Don Chuy” fue liberado posteriormente y se presume su activa participación en hechos de violencia recientes y pasados.

El contexto estatal de revisión a corporaciones municipales mantiene encendida la sospecha sobre la administración de Zacapu y coloca nuevamente al municipio en el radar de las autoridades y de la opinión pública.