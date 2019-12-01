Ultiman a dueño de una tienda de abarrotes en Peribán, Michoacán 

Ultiman a dueño de una tienda de abarrotes en Peribán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 21:11:56
Peribán, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, el dueño de una tienda de abarrotes fue asesinado a balazos, hechos registrados en el municipio de Peribán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en esta población habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como José A., de 42 años, propietario de una tienda de abarrotes, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

