FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 14:14:59
Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido recientemente en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se encuentran en coordinación con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el sitio del incidente.

Las autoridades señalaron que el objetivo de las indagatorias es determinar con precisión qué provocó el descarrilamiento, así como verificar posibles responsabilidades.

La FGR adelantó que continuará informando conforme avancen los trabajos periciales y de investigación.

