Balean a pareja en la colonia Buenos Aires de Apatzingán, Michoacán; el hombre falleció en el hospital y la mujer está herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 20:19:48

Apatzingán, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- Mientras recibía atención médica en la clínica del ISSSTE de esta ciudad, un hombre perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas cuando fue atacado a balazos, una mujer que también fue atacada permanece en el nosocomio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Martín Carrera de la colonia Buenos Aires, había atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, quienes al arribar fueron informados que los lesionados habían sido trasladados a la clínica del ISSSTE.

Al referido nosocomio se contribuyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Lucio V. R., de 56 años; mientras que Julia C. P., de 47 años permanece hospitalizada, hechos que son investigados.