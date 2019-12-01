Sube a 20 cifra de heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico, una de las megaobras de AMLO

Sube a 20 cifra de heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico, una de las megaobras de AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 16:07:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca, 28 de diciembre de 2025.— Lo que fue presentado como símbolo de desarrollo, modernidad y seguridad terminó convertido en una escena de caos, gritos y rescate de emergencia. El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las megaobras emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, descarriló la mañana de este domingo, dejando al menos 20 personas heridas, varias de ellas tras caer a un talud de seis metros de altura.

La cifra de lesionados fue actualizada por la Secretaría de Marina (Semar), dependencia responsable de la operación del tren, luego de que inicialmente el gobierno de Oaxaca reportara 15 personas afectadas. Conforme avanzaron las labores de rescate, el saldo aumentó, evidenciando la magnitud real del accidente.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, los pasajeros fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de la región, mientras equipos de emergencia descendían por el barranco para auxiliar a quienes quedaron atrapados tras el descarrilamiento.

Del proyecto estrella al accidente

El Tren Interoceánico fue promovido durante el sexenio de AMLO como una alternativa logística al Canal de Panamá y como motor de desarrollo para el sureste del país. Sin embargo, el accidente de este domingo reaviva los cuestionamientos sobre la seguridad, el mantenimiento y la prisa con la que fue puesto en operación.

Aunque hasta el momento no se han reportado fallecidos, el hecho de que pasajeros hayan sido proyectados fuera del convoy encendió las alarmas sobre las condiciones reales del servicio.

Reacciones oficiales y silencio técnico

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que su administración mantiene acompañamiento a las personas lesionadas y a sus familias, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través de redes sociales, que se mantiene atenta a la atención de los afectados.

No obstante, no se ha informado públicamente la causa del descarrilamiento, ni si el tramo cuenta con fallas estructurales previas o reportes de riesgo.

FGR entra al caso

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Las indagatorias buscarán esclarecer si el accidente fue provocado por fallas mecánicas, deficiencias en la vía férrea, error humano, o negligencia en la supervisión y operación.

Una obra bajo la lupa

El descarrilamiento ocurre cuando el proyecto aún se encuentra en etapa de consolidación, lo que podría impactar su credibilidad y confianza pública. Para los usuarios afectados, el discurso del desarrollo quedó sepultado bajo los rieles torcidos y el saldo de heridos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece adolescente y dos más quedan heridos en accidente vehicular 
Hallan sin vida a presunto indigente en los Filtros Viejos de Morelia, Michoacán 
Continúa la violencia en Irapuato, Guanajuato: dos ataques armados dejan una persona sin vida y cuatro heridos
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Más información de la categoria
Sube a 20 cifra de heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico, una de las megaobras de AMLO
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador
¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre? Esta es su historia
Comentarios