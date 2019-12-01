Atacan al conductor de un vehículo en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato; se encuentra grave

Celaya, Guanajuato, a 28 de diciembre de 2025.- El conductor de un vehículo fue atacado a balazos resultando gravemente herido y trasladado a un centro médico en el municipio de Celaya.

De acuerdo a los primeros reportes la noche de este domingo, la víctima quedó en una gasolinera ubicada a la altura de la comunidad La Laja, donde según versiones sujetos desconocidos a bordo de un vehículo de motor lo interceptaron dispararon en repetidas ocasiones para después darse la fuga por rumbo desconocido.

Socorristas acudieron al llamado a través de la línea de emergencias 911 que les brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente al ser estabilizado lo llevaron a un nosocomio en estado grave.

Hasta el momento la identidad de la víctima se ignora, por lo que será la Fiscalía General del Estado quien procese la escena, para determinar la realidad de los hechos y esclarecer la agresión que pone en peligro la vida del masculino.