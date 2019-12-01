Atacan al conductor de un vehículo en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato; se encuentra grave

Atacan al conductor de un vehículo en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato; se encuentra grave
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 22:40:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 28 de diciembre de 2025.- El conductor de un vehículo fue atacado a balazos resultando gravemente herido y trasladado a un centro médico en el municipio de Celaya.

De acuerdo a los primeros reportes la noche de este domingo, la víctima quedó en una gasolinera ubicada a la altura de la comunidad La Laja, donde según versiones sujetos desconocidos a bordo de un vehículo de motor lo interceptaron dispararon en repetidas ocasiones para después darse la fuga por rumbo desconocido. 

Socorristas acudieron al llamado a través de la línea de emergencias 911 que les brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente al ser estabilizado lo llevaron a un nosocomio en estado grave. 

Hasta el momento la identidad de la víctima se ignora, por lo que será la Fiscalía General del Estado quien procese la escena, para determinar la realidad de los hechos y esclarecer la agresión que pone en peligro la vida del masculino.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ahora Morelia se suma a la lista de homicidios de mujeres en Michoacán; ya son 13 en diciembre
Atacan al conductor de un vehículo en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato; se encuentra grave
Privan de la vida a pareja en una tlapalería del fraccionamiento Colinas del Padre en Zacatecas
Ultiman a dueño de una tienda de abarrotes en Peribán, Michoacán 
Más información de la categoria
Frente frío número 25 ocasionará bajas temperaturas en Chihuahua
Detienen a oficial mayor del ayuntamiento de Buenavista, Michoacán; portaba un arma
Aumenta a 13 el número de personas fallecidas por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca; hay 98 heridos
Con todo y blindaje militar y policial en Uruapan, Michoacán, atentados han dejado 14 homicidios en diciembre
Comentarios