Aumenta a 13 el número de personas fallecidas por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca; hay 98 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 18:55:26

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer a través de una publicación en sus redes sociales, la Secretaría de Marina le informó que en el accidente del Tren Interoceánico, perdieron la vida 13 personas, además de resultaron 98 lesionados, de los cuales, cinco se encuentran graves.

"Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec", detalló la mandataria federal.

Asimismo, indicó que dio instrucciones al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que se trasladen al lugar y atiendan a las familias que resultaron afectadas de manera personal; también a los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

Por último, aseguró que será la secretaria de Gobernación quien coordine las labores, y agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca.



